Зарубежные звонки можно будет добровольно запретить в России

На платформе «Госуслуги» планируют внедрить опцию, позволяющую пользователям запретить входящие вызовы из-за границы.

На платформе «Госуслуги» планируют внедрить опцию, позволяющую пользователям запретить входящие вызовы из-за границы. Эту информацию озвучил заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко. Он отметил, что каждый гражданин сможет активировать такую блокировку по своему желанию.

Принцип работы этой функции будет схож с уже существующими инструментами для ограничения кредитов и оформления сим-карт. Сначала государственные органы намеревались установить такие ограничения для всех автоматически, однако позже приняли решение предоставить людям право выбора.

Помимо этого, телекоммуникационные компании получили требование помечать звонки, поступающие с иностранных номеров. Благодаря этому абонент сможет заранее понять возможную опасность и решить, стоит ли отвечать, как сообщает ТАСС.

Напомним, что первый комплекс мер, направленный на борьбу с киберпреступностью, уже вступил в силу. Второй пакет прошел первое рассмотрение в Государственной думе. А третий сейчас разрабатывается Министерством цифрового развития.

По информации кабинета министров, в прошлом году количество преступлений в сфере информационных технологий сократилось на 12 процентов. В первые три месяца текущего года снижение этого показателя достигло почти 30 процентов.

Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
