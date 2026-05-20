Зарубежные звонки можно будет добровольно запретить в России

На платформе «Госуслуги» планируют внедрить опцию, позволяющую пользователям запретить входящие вызовы из-за границы. Эту информацию озвучил заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко. Он отметил, что каждый гражданин сможет активировать такую блокировку по своему желанию.
Принцип работы этой функции будет схож с уже существующими инструментами для ограничения кредитов и оформления сим-карт. Сначала государственные органы намеревались установить такие ограничения для всех автоматически, однако позже приняли решение предоставить людям право выбора.
Помимо этого, телекоммуникационные компании получили требование помечать звонки, поступающие с иностранных номеров. Благодаря этому абонент сможет заранее понять возможную опасность и решить, стоит ли отвечать, как сообщает ТАСС.
Напомним, что первый комплекс мер, направленный на борьбу с киберпреступностью, уже вступил в силу. Второй пакет прошел первое рассмотрение в Государственной думе. А третий сейчас разрабатывается Министерством цифрового развития.
По информации кабинета министров, в прошлом году количество преступлений в сфере информационных технологий сократилось на 12 процентов. В первые три месяца текущего года снижение этого показателя достигло почти 30 процентов.
МРОТ хотят поднять до 60 тысяч: в Госдуме предложили революционное повышение зарплат и пенсий.