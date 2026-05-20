Стало известно, как пройдут последние звонки в школах Красноярска

26 мая в школах Красноярска прозвенят последние звонки для почти 6 тысяч одиннадцатиклассников и более 13 тысяч девятиклассников.

Сейчас ребята готовят творческие номера, репетируют скользящие приставные шаги и разучивая вальсы.

«Праздник традиционно начнется с церемонии поднятия флага и исполнения гимна России. Далее в программе — выступления родителей и самих школьников, напутственные слова педагогов. Торжественные линейки пройдут в актовых залах и на школьных дворах. Кульминацией праздника станет звонок колокольчика в руках первоклассницы на плечах выпускника — символ завершения школьной поры. Многие выпускницы наденут парадную форму советского образца, а выпускники — строгие костюмы», — рассказали в управлении образования.

В этом году в Красноярске самой многочисленной по числу одиннадцатиклассников станет школа № 150, которая выпустит 300 учеников. А самой малочисленной — мининская школа — всего 8 одиннадцатиклассников.

После торжественных линеек выпускников ждет основной этап ЕГЭ, стартующий 1 июня. Вручение аттестатов запланировано на 27 июня.

