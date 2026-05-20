Стало известно, как пройдут последние звонки в школах Красноярска

«Праздник традиционно начнется с церемонии поднятия флага и исполнения гимна России. Далее в программе — выступления родителей и самих школьников, напутственные слова педагогов. Торжественные линейки пройдут в актовых залах и на школьных дворах. Кульминацией праздника станет звонок колокольчика в руках первоклассницы на плечах выпускника — символ завершения школьной поры. Многие выпускницы наденут парадную форму советского образца, а выпускники — строгие костюмы», — рассказали в управлении образования.