Домовые часы превратились в «живую базу данных» для мошенников: как не попасть в руки аферистов

Эксперт по информационной безопасности Даниил Бориславский рассказал, что домовые чаты превращаются для мошенников в «живую базу данных». Об этом он рассказал «Ленте.ру».
По словам специалиста, жители сами выкладывают о себе и соседях массу информации — кто уехал в отпуск, делает ремонт, продает технику. Раньше злоумышленникам приходилось покупать базы или обзванивать людей вслепую, а теперь у них есть «готовая среда» для обмана, предупредил Бориславский.
Особенно уязвимы крупные ЖК, где соседи не знают друг друга. Мошенники могут месяцами притворяться обычными жильцами, а затем использовать доверие для своих схем. Среди распространенных сценариев эксперт назвал фейковые продажи с предоплатой, поддельные сборы денег «на нужды дома», кража кодов от Госуслуг, вредоносные ссылки. А сообщения об отпуске или отсутствии дома, предупредил эксперт, могут использоваться и для реальных преступлений.
Как писал KP.RU, ранее зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин рассказал, что мошенники начали использовать плановое отключение горячей воды для обмана россиян.