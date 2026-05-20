Вице-премьер Правительства России Александр Новак провел в краевом центре рабочее совещание федерального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 400-летия Красноярска. В мероприятии также приняли участие глава региона Михаил Котюков, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти. Они совместно оценили ход работ на нескольких важных объектах города. Как сообщил мэр Красноярска Сергей Верещагин, программа главных событий юбилея уже разрабатывается. Предварительно праздничные дни охватят неделю — с 13 по 20 августа 2028 года, именно в этот период был основан Красноярский острог. Но как верно отметил Александр Новак, основная цель всех проектов — не само празднование, а улучшение качества жизни в нашем родном городе. Эта цель сегодня объединяет и власть, и бизнес, и жителей. Вместе сделаем все от нас зависящее, чтобы ее достичь, — подчеркнул Сергей Верещагин.
400-летний юбилей Красноярска будут праздновать с 13 по 20 августа 2028 года
Вице-премьер Правительства России Александр Новак провел в краевом центре рабочее совещание федерального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 400-летия Красноярска.
Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.Читать дальше