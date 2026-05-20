400-летний юбилей Красноярска будут праздновать с 13 по 20 августа 2028 года

Вице-премьер Правительства России Александр Новак провел в краевом центре рабочее совещание федерального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 400-летия Красноярска. В мероприятии также приняли участие глава региона Михаил Котюков, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти. Они совместно оценили ход работ на нескольких важных объектах города. Как сообщил мэр Красноярска Сергей Верещагин, программа главных событий юбилея уже разрабатывается. Предварительно праздничные дни охватят неделю — с 13 по 20 августа 2028 года, именно в этот период был основан Красноярский острог. Но как верно отметил Александр Новак, основная цель всех проектов — не само празднование, а улучшение качества жизни в нашем родном городе. Эта цель сегодня объединяет и власть, и бизнес, и жителей. Вместе сделаем все от нас зависящее, чтобы ее достичь, — подчеркнул Сергей Верещагин.