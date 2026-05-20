Инвестиции в активное долголетие обсудили участники ЦИПР в Нижнем Новгороде

19 мая в Нижнем Новгороде в рамках конференции ЦИПР (12+) прошла сессия «Инвестиции в продлении жизни. Рынок, технологии, человек», сообщает ИА «НТА‑Приволжье». Участники дискуссии рассмотрели перспективы инвестиций в технологии сохранения когнитивного здоровья и активного долголетия.
Эксперты обратили внимание на глобальный демографический сдвиг: впервые в истории число людей старше 60 лет превысило количество детей младше пяти лет. Прогнозы указывают, что к 2030 году численность населения планеты старше 60 лет достигнет 2 млрд человек.
В России ситуация также демонстрирует выраженную тенденцию старения:
сейчас к старшей возрастной группе относится почти четверть населения страны;
к 2046 году эта доля может вырасти до трети;
38 млн россиян нуждаются в технических средствах реабилитации.
Ключевая проблема, отмеченная спикерами, — разрыв между общей продолжительностью жизни и продолжительностью здоровой жизни в России. Он составляет 10−12 лет: в этот период люди зачастую теряют экономическую активность и испытывают повышенную потребность в медицинской помощи.
Участники сессии сошлись во мнении, что традиционная модель «заболел — лечим» больше не отвечает современным вызовам. Её должна заменить система, основанная на:
ранней диагностике;
профилактике заболеваний;
применении цифровых технологий для выявления когнитивных нарушений.
Эксперты выделили приоритетные направления для инвестиций:
биотехнологии;
фармацевтика с применением искусственного интеллекта;
цифровая диагностика;
инфраструктура активного долголетия.
Ранее системы виртуальной реальности для школ представили на ЦИПР в Нижнем.