Нижегородцев предупредили о схеме мошенников с билетами на поезд и самолёт

Злоумышленники активно используют схемы обмана, выдавая себя за представителей крупных авиакомпаний и РЖД. Они рассылают сообщения с предложениями приобрести билеты по сниженным ценам или подтвердить бронь, чтобы избежать отмены. Такие уведомления могут выглядеть вполне убедительно и содержать ссылки на поддельные сайты, которые трудно отличить от настоящих.
Эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава рассказал ТАСС, что мошенники часто используют легенду о «специальных тарифах», чтобы привлечь внимание потенциальных жертв. Они могут сообщать, что ваш билет уже аннулирован и необходимо срочно оплатить новую бронь, чтобы избежать неудобств. Однако такие сообщения содержат фишинговые ссылки, ведущие на поддельные веб-ресурсы.
Кучава настоятельно рекомендует быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Он советует приобретать билеты исключительно через официальные приложения и проверенные агрегаторы. Эксперт также предупреждает, что ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам из подозрительных писем или вводить данные своей банковской карты на сомнительных сайтах. Если в адресной строке веб-ресурса присутствуют ошибки или лишние символы, это явный признак подделки. Например, вместо официального домена «aeroflot.ru» может быть указан «aeroflot.help777.ru».