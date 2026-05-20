Мэрия Калининграда судится с проектировщиком улицы Закатной

Власти Калининграда судятся с проектировщиком улицы Закатной. Об этом рассказала глава городской администрации Елена Дятлова во время прямого эфира «ВКонтакте» во вторник, 19 мая.
Контракт с ООО «Асгард» заключили ещё в 2022 году, однако подрядчик не выполнил работы в срок. После этого власти расторгли договор и подали в суд. Новое заседание назначено на конец мая.
«Работы начал ещё в 2021 году другой подрядчик, но контракт был расторгнут. Потом проектирование взяло ООО “Асгард”, но работы так же не завершили. После окончания слушаний мы будем решать, что делать дальше. Продолжать проектирование или нет», — сказала Дятлова.
По её словам, строительство улицы Закатной, которая свяжет район улицы Артиллерийской с Невского, очень сложный и дорогой проект. Для его реализации потребуется изъятие земельных участков в гаражном обществе, а также в районе пересечения с Невского для обустройства новой развязки.
«Сложный узел. Перекрёсток станет очень дорогостоящим решением, но город развивается, а эта улица очень нужна. Пока решение по ней не принято», — подчеркнула Дятлова.
При этом она отметила, что в 2027 году власти планируют соединить улицу Лучинского с Краснокаменной, чтобы улучшить транспортную ситуацию в районе будущей школы на Мариенко.
Власти дважды заказывали проектирование улицы Закатной, но работы по разным причинам так и не довели до конца. Строительство дороги оценивали в 357 миллионов рублей.