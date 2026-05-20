«Солар» и ИТ-холдинг Т1 расширяют сотрудничество в сфере защиты данных, безопасной разработки и киберграмотности сотрудников

Расширение партнерства Т1 и «Солара» в сфере безопасной разработки отвечает динамике развития ИБ-рынка. Решения для обеспечения безопасной разработки являются частью сегмента анализа, контроля и реагирования на угрозы ИБ, это второй по величине сегмент рынка продуктов информационной безопасности. По данным Б1, этот сегмент вырастет до 79 млрд рублей к 2030 году со среднегодовыми темпами на уровне 14%. Развитию рынка способствуют импортозамещение, позиция регуляторов в отношении стандартов РБПО, интерес бизнеса к полноценным платформам, которые обеспечивают комплексную защиту на всех этапах разработки ПО. Поэтому в контур соглашения партнеры включили четыре интегрированные технологии, входящие в портфель вендоров. В их числе: модуль Сфера.DevOps платформы производства ПО «Сфера» (входит в ИТ-холдинг Т1), а также решения ГК «Солар»: платформа Luntry для комплексной защиты контейнеров и Kubernetes, продукт Hexway ASOC для управления безопасной разработкой и on-premise-платформа Secure-T Awareness Platform.