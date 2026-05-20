FT: Кандидатов для переговоров с Россией страны ЕС обсудят на следующей неделе

Главы МИД Европейского союза на встрече на Кипре на следующей неделе обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По информации журналистов, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа якобы уведомила глав европейских государств, что не возражает против переговоров ЕС с Москвой параллельно с российско-американским диалогом.
Ранее Politico сообщало, что среди обсуждаемых фигур, подходящих на роль переговорщика с Россией, — бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.
18 мая Ангела Меркель выразила мнение, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным должны вести действующие политики Евросоюза. Таким образом она прокомментировала идею выдвинуть ее в качестве посредника при консультациях ЕС и России.