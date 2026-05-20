FT: Трампу и его сыновьям дали пожизненный иммунитет от налоговых проверок

Налоговым органам США запретят предъявлять претензии и проводить налоговые проверки в отношении Дональда Трампа, его старших сыновей и Trump Organization в рамках соглашения о прекращении судебного разбирательства по иску президента на сумму 10 миллиардов долларов против Налоговой службы США. Об этом со ссылкой на Минюст США сообщает Financial Tames.
«Соединенные Штаты отказываются от обвинений, снимают с себя ответственность, оставляют в покое и навсегда освобождают каждого из истцов от любых исков, а также навсегда лишают их права на судебное преследование или подачу исков по любым и всем претензиям», — написал исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш.
Представитель Министерства юстиции отметил, что решение запретить Налоговой службе США предъявлять претензии к Трампу «касается только уже начатых проверок».
Ранее президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на американский суд. Ему не понравилось решение органа правосудия по пошлинам. Глава США не может понять, почему он должен идти на уступки тем, кто, по его мнению, обворовывал Америку несколько лет.