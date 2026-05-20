Масштабные обыски прошли в трех областных управлениях Нацполиции Украины

На территории сразу трех областей Украины силовики провели масштабные следственные мероприятия в зданиях местной полиции. Как стало известно, обыски прошли в главных управлениях Нацполиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».
Журналисты уточняют, что операция носит антикоррупционный характер и направлена на выявление нарушений в работе высокопоставленных полицейских.
Накануне стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят свои следственные мероприятия в рамках громкого дела о коррупции в Верховном суде. В НАБУ журналистам рассказали, что обыски проходят не только по местам работы, но и по адресам проживания фигурантов.
Силовики также осматривают транспортные средства, принадлежащие ряду действующих и бывших судей Верховного суда. В числе фигурантов этого резонансного дела оказался бывший глава Верховного суда, чье дело уже слушается в Высшем антикоррупционном суде.