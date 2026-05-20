В Хабаровске убирают забор возле сгоревшего музтеатра

Пустующий участок, на котором когда-то располагался краевой музыкальный театр, могут лицезреть жители Хабаровска. Рабочие завершили очистку территории от оставшихся конструкций, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ограждение в виде баннеров с достопримечательностями города начали убирать — горожанам открылся вид на участок, где до пожара располагалось здание музтеатра.
Напомним, что работы по восстановлению культурного объекта продолжаются. Жителям Хабаровска представили два новых проекта музыкального театра. За понравившуюся концепцию можно проголосовать до 24 мая. Итоговый вариант краевое министерство культуры представит в конце этого месяца на заседании градостроительного совета.