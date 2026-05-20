Власти рассказали, чем занимается представительство области в Москве

Представительство Калининградской области занимается работой с инвесторами, взаимодействием с федеральными органами власти и ассоциациями, организацией мероприятий для земляков (в том числе поездками болельщиков «Балтики» и «Локомотива». Калининградцы могут обратиться в представительство по разным вопросам. Об этом 18 мая на заседании правительства области заявили губернатор региона Алексей Беспрозванных и глава представительства Дмитрий Королев.
Как рассказал глава учреждения Дмитрий Королев, представительство организовывало конкурс-фестиваль «Теркинские чтения», экскурсии в парк «Патриот» и промпарк «Руднево», поездки болельщиков на выездные матчи «Балтики» и волейбольного клуба «Локомотив». Также представительство организует культурные и просветительские проекты к 80-летию Калининградской области, например, провело фотовыставку «Победой рождённая» на Никитском бульваре, книжно-иллюстративную экспозицию «Калининград — форпост России» в Государственной публичной исторической библиотеке и подготовило тематическую транспортную карту «Тройка» для оплаты проезда в общественном транспорте столицы.
В 2025 году специалисты представительства провели 15 консультаций и 3 экспертизы проектов НКО, по трем из них организации получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив на общую сумму 23,2 млн рублей.
Кроме того, сообщил Королев, учреждение «содействует предпринимателям в получении федеральных мер поддержки», «сопровождает бизнес при обращении в профильные министерства и помогает при подготовке необходимых документов». В 2025 году структура провела более 100 встреч с представителями бизнеса, по итогам которых в Калининградской области зарегистрировались шесть новых юрлиц с совокупным объёмом заявленных инвестиций более 350 млн рублей. Также «для продвижения калининградских производителей» на российские и международные рынки выпускается каталог предприятий с актуальной информацией о товарах и услугах региона.
По словам губернатора Алексея Беспрозванных, представительство должно быть местом, куда может прийти любой калининградец, оказавшийся в сложной ситуации: «Место, в которое может прийти любой студент, любой житель Калининградской области, который находится в Москве, который с чем-либо столкнулся». Он напомнил, что учреждение помогает студентам из Калининградской области, которые учатся в Москве и других регионах страны — для них работает горячая линия.
Напомним, в феврале в ответе на запрос «Нового Калининграда» в правительстве сообщили, что «линия работает в будние дни с 9 до 18 часов по официальному номеру Представительства». С какими именно проблемами обращались на неё студенты, не сообщалось.