Власти рассказали, чем занимается представительство области в Москве

Кроме того, сообщил Королев, учреждение «содействует предпринимателям в получении федеральных мер поддержки», «сопровождает бизнес при обращении в профильные министерства и помогает при подготовке необходимых документов». В 2025 году структура провела более 100 встреч с представителями бизнеса, по итогам которых в Калининградской области зарегистрировались шесть новых юрлиц с совокупным объёмом заявленных инвестиций более 350 млн рублей. Также «для продвижения калининградских производителей» на российские и международные рынки выпускается каталог предприятий с актуальной информацией о товарах и услугах региона.