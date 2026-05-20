Магаданские спасатели МЧС провели учения на воде перед купальным сезоном

В Магаданской области сотрудники МЧС России провели учебно-тренировочный сбор по водной подготовке. Спасатели оттачивали навыки, необходимые для работы в чрезвычайных ситуациях на водных объектах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в МЧС России по Магаданской области, основная цель учений — подготовка к эффективному реагированию в период навигации и купального сезона. Именно в это время людям чаще всего требуется помощь на воде.
В ходе тренировок спасатели совершенствовали приёмы маневрирования маломерными судами в сложных гидрологических условиях. Отдельное внимание уделили методам спасения пострадавших из воды и с берега. Участники сбора отработали применение различных спасательных средств и закрепили навыки оказания первой помощи.
Практические занятия моделировали реальные происшествия на водных объектах. Спасателям требовалось оперативно добраться до условного пострадавшего, извлечь его из воды и провести необходимые реанимационные мероприятия. Подобные тренировки проводятся регулярно и позволяют поддерживать высокий уровень готовности личного состава.
В ведомстве отметили, что от слаженности действий и профессиональной подготовки спасателей напрямую зависят жизни людей, оказавшихся в беде на воде.
