Магаданские спасатели МЧС провели учения на воде перед купальным сезоном

В Магаданской области спасатели отработали спасение людей на водных объектах.

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области сотрудники МЧС России провели учебно-тренировочный сбор по водной подготовке. Спасатели оттачивали навыки, необходимые для работы в чрезвычайных ситуациях на водных объектах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в МЧС России по Магаданской области, основная цель учений — подготовка к эффективному реагированию в период навигации и купального сезона. Именно в это время людям чаще всего требуется помощь на воде.

В ходе тренировок спасатели совершенствовали приёмы маневрирования маломерными судами в сложных гидрологических условиях. Отдельное внимание уделили методам спасения пострадавших из воды и с берега. Участники сбора отработали применение различных спасательных средств и закрепили навыки оказания первой помощи.

Практические занятия моделировали реальные происшествия на водных объектах. Спасателям требовалось оперативно добраться до условного пострадавшего, извлечь его из воды и провести необходимые реанимационные мероприятия. Подобные тренировки проводятся регулярно и позволяют поддерживать высокий уровень готовности личного состава.

В ведомстве отметили, что от слаженности действий и профессиональной подготовки спасателей напрямую зависят жизни людей, оказавшихся в беде на воде.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
