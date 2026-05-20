В МИД ответили, как РФ будет решать вопрос поставок газа в Европу

Россия намерена решать вопрос о поставках газа в Европу, исходя из собственных интересов. С таким заявлением выступил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости.
Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, российское правительство прорабатывает возможность отказа в поставках газа тем странам, «кто громко заявляют о том, что мы не хотим, не будем, а втихаря пытаются покупать».
«Пока Брюссель разрешает, мы скорее-скорее сейчас что-то купим, но при этом Россию не любим. Это будет решаться в индивидуальном порядке», — заявил Биричевский.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя тему поставок газа и нефти другим странам, отметил, что пора полностью перекрывать вентили для Евросоюза.
Российский лидер призвал не ждать, пока перед Россией демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести объемы с европейского рынка на более интересное направление.