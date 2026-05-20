Промышленные объекты загорелись в Кстове после падения обломков БПЛА

В Кстовском районе Нижнего Новгорода начался пожар после падения обломков БПЛА. Над регионом ночью и утром 20 мая сбили 30 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
По словам главы области, в результате падения обломков никто не пострадал. Повреждены два промышленных объекта в Кстовском районе. Специалисты работают над ликвидацией возгорания и последствий ЧП.
Глеб Никитин напомнил, что сегодня учебные заведения Кстова переведены на дистант.
«Беспилотная опасность сохраняется, силы ПВО продолжают работу», — добавил губернатор.
