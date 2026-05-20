Дрон помог полиции найти 15 нелегальных мигрантов на предприятиях Красноярского края (видео)

Сотрудники полиции Красноярского края провели рейд на двух крупных лесоперерабатывающих предприятиях в Казачинско-Пировском округе.
Они проверили 49 иностранцев на предмет законности пребывания и работы в России. Для контроля операции использовали беспилотник.
Полицейские выявили 15 мигрантов, которые находились в стране с нарушением закона. На них составили 21 административный протокол. Большинство — за незаконную трудовую деятельность. Также иностранцам вменили несоответствие заявленной цели въезда фактическим занятиям и другие статьи КоАП РФ.
Проверку инициировали и в отношении работодателей. За каждого нелегального сотрудника нанимателям грозит штраф до 800 тысяч рублей.
