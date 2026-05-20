Культуру и туризм Нижегородской области будут продвигать на медиаплатформе

На конференции ЦИПР (12+) 19 мая Нижегородская область и новостная платформа Дзен заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационного продвижения общественной и культурной деятельности региона. Документ подписали губернатор региона Глеб Никитин и управляющий директор платформы Александр Толокольников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Соглашение нацелено на системное продвижение культурных, общественных и событийных проектов Нижегородской области — в том числе для привлечения внимания местной и федеральной аудитории. Стороны также планируют совместно разрабатывать подходы к информационному позиционированию познавательных и развлекательных мероприятий в сфере истории и культуры региона. Это должно способствовать популяризации Нижегородской области и росту туристического интереса.
Губернатор отметил, что более тесное взаимодействие поможет продвигать основные туристические бренды региона — «100% настоящая Россия» и «Столица закатов», — а также уделить внимание малым городам, включая Арзамас, Выксу и Городец.
Александр Толокольников подчеркнул, что Нижегородская область сегодня — один из самых заметных регионов страны с точки зрения культурной, туристической и событийной повестки. Сотрудничество позволит создавать медиапроекты и знакомить широкую аудиторию с инициативами и событиями региона.
Напомним, в 2025 году Роспатент зарегистрировал товарные знаки «100% настоящая Россия» и «Столица закатов» за Центр 800. Организация получила исключительные права на их использование в культурных, туристических и событийных проектах.
