Представительство Калининградской области в Москве поможет бизнесу получить федеральные меры поддержки

работе представительства региона при правительстве РФ. Руководитель Дмитрий Королёв отчитался об итогах 2025 года и первого квартала 2026 года.
Губернатор Алексей Беспрозванных поручил представительству активнее помогать бизнесу получать федеральные меры поддержки. «Бизнес обращался к нам за помощью: некоторые бизнесмены не знают о федеральных мерах поддержки. Мы о них рассказываем, а дальше что делать — брать за руку и вести в министерство, формировать необходимый пакет документов», — сказал Беспрозванных.
Одно из приоритетных направлений работы представительства — содействие формированию благоприятного инвестиционного климата. Представительство привлекает инвесторов, продвигает продукцию калининградских производителей на российский и международный рынки, развивает межрегиональное сотрудничество.
По итогам 2025 года объём налоговых поступлений от 32 юридических лиц, зарегистрированных при содействии представительства, превысил 900 млн рублей.
С 2025 года представительство в Москве стало местом, куда могут обратиться калининградские студенты, обучающиеся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Для них открыта горячая линия по любым вопросам.
«Представительство — это то место, куда может обратиться любой студент, любой житель Калининградской области, который находится в Москве. И с чем бы человек ни столкнулся, он может прийти и получить необходимую помощь и поддержку», — подчеркнул Беспрозванных.