Самолёт, направлявшийся из Марокко в Петербург, вынужденно сел в Калининграде

Из-за закрытия воздушного пространства в Ленинградской области самолёт, летевший из Марокко в Санкт-Петербург, вынужден был сесть в Калининграде. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Храброво в среду, 20 мая.
Местная воздушная гавань стала запасной стоянкой на время действия ограничений. Посадка была внеплановой, но в пресс-службе уточнили, что борт уже вылетел в Санкт-Петербург.
В аэропорту Калининграда в среду, 20 мая, задерживается вылет и посадка 32 рейсов.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.