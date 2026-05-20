В Хабаровском крае собаки-спасатели сдают экзамены на поиск людей

В Хабаровске с 18 по 21 мая проходит аттестация кинологических расчетов МЧС России Дальневосточного федерального округа. Участвуют шесть специалистов с четвероногими помощниками из Хабаровского, Приморского, Камчатского краев и Амурской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«Аттестация — это не просто повторение пройденного материала, обмен опытом и совершенствование мастерства. Кинологическим расчетам предстоит пройти сертификационные испытания и подтвердить право на проведение поисково-спасательных работ. Они включают три этапа: поиск двух пострадавших в природной среде, послушание и ловкость, поиск трёх пострадавших в техногенном завале», — говорится в сообщении.
Цена ошибки велика. Если хоть одно задание не выполняется, расчет не допускается к получению сертификата на ведение поисковых работ.
В Хабаровском крае стартовала аттестация кинологических расчетов МЧС России из регионов ДФО. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Сегодня в лесном массиве под Хабаровском на этапе «Поиск пострадавших в природной среде» каждой паре, кинолог и собака, необходимо было найти заблудившихся в лесу двух пострадавших. Их роли выполняли статисты. Предельное время на поиск давался всего 20 минут.
Расчет на старт! Судья обозначает границы поиска. Кинолог голосом даёт команду «Ищи!». Рукой указывает направление. Собака начинает нарезать круги, змейки… И вот ожидаемый лай — один есть! Нашла, обозначила. Умница! Ищи дальше! Вот, второй! Залаяла, села рядом. Всех нашла, экзамен пройден… И так друг за другом на стартовые позиции выходили каждые участники.
Обычный человек прошел бы мимо спрятанного в кустах условно пострадавшего, который в лесной чаще визуально почти неразличим. Но у спасателя-кинолога есть надёжный помощник с чутким носом и незаурядным интеллектом: собака-спасатель.
Впереди ещё два испытания: «Послушание» и «Поиск в техногенной среде». А вместе с ними и обмен опытом между специалистами, у каждого из которых есть свой багаж знаний и жизненных историй.