Что случилось в Бресте, где спасатели МЧС оказались на родах

В Бресте спасатели МЧС из другого города принимали роды. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Так, 19 мая работники Малоритского районного отдела по ЧС ехали с соревнований и увидели на дороге мужчину, который размахивал руками. Остановившимся спасателям мужчина сказал, что в машине рожает жена.
Женщина находилась на водительском сидении. Спасатели по рации запросили скорую помощь. А пока раскладывали сидение в авто, чтобы роженица могла принять удобное положение, малыш уже появился на свет. Роды принял старший инструктор МЧС.
— Ребенок сразу не заплакал, ему постучали по спинке, после чего раздался крик новорожденного. В машине нашли пеленки, укутали ребенка и передали маме. Прибывшие работники скорой помощи перерезали пуповину и госпитализировали ребенка и маму, — рассказал первый заместитель Малоритского районного отдела по ЧС Денис Пантыкин.
Тем временем власти назвали самые востребованные у иностранцев медуслуги в Беларуси. И мы писали, что граждане этой страны опередили россиян по числу поездок в Минск за медуслугами.
Ранее стало известно, что требования к санаториям стали жестче в Беларуси — что ждет отдыхающих.