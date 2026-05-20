В Каннах прошла премьера фильма Звягинцева «Минотавр»

На каннском фестивале прошла премьера фильма «Минотавр» режиссера Андрея Звягинцева. Это первый фильм мастера за 9 лет, после перенесенного ковида Андрей Петрович проходил длительную реабилитацию, к счастью встал на ноги. Посмотреть фильм и поздравить съемочную группу фильма съехалось огромное количество знакомых лиц: Александр Кузнецов, Алиса Хазанова, Ян Ге, Екатерина Кононенко, Игорь Мишин, Стася Толстая, Михаил Сафронов, Елена Хазанова, Мария Шалаева, Резо Гигиенишевили, Владимир Мишуков и, конечно же, Ксения Собчак.