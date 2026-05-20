Аэропорт Храброво предупреждает об изменении расписания 20 мая, задержаны около 40 рейсов

Калининградский аэропорт Храброво предупреждает об изменениях в расписании 20 мая. Как сообщается в соцсетях аэропорта, это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области.
«В расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — отмечается в сообщении.
По данным онлайн-табло на 08.20, на вылет задерживалось или было отменено около 20 рейсов, на прилет — больше 20.
При подготовке к вылету рекомендуется:
— следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и за объявлениями в терминале;
— обращаться в колл-центр аэропорта по телефону +7 (4012)550−550.
— дополнительно уточнять информацию у авиакомпаний и использовать личный кабинет/разделы управления бронированием на их официальных сайтах.
При задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами согласно Федеральным авиационным правилам.