Аэропорт Храброво предупреждает об изменении расписания 20 мая, задержаны около 40 рейсов

Причина — временные ограничения в ряде районов Ленинградской области.

Калининградский аэропорт Храброво предупреждает об изменениях в расписании 20 мая. Как сообщается в соцсетях аэропорта, это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области.

«В расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — отмечается в сообщении.

По данным онлайн-табло на 08.20, на вылет задерживалось или было отменено около 20 рейсов, на прилет — больше 20.

При подготовке к вылету рекомендуется:

— следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и за объявлениями в терминале;

— обращаться в колл-центр аэропорта по телефону +7 (4012)550−550.

— дополнительно уточнять информацию у авиакомпаний и использовать личный кабинет/разделы управления бронированием на их официальных сайтах.

При задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами согласно Федеральным авиационным правилам.