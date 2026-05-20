Власти РФ приравняют киберпреступления к терроризму

В Российской Федерации планируется активизировать меры по предупреждению преступлений в сфере информационных технологий.

В Российской Федерации планируется активизировать меры по предупреждению преступлений в сфере информационных технологий. Соответствующий законопроект уже был одобрен в первом чтении Государственной Думой, о чём сообщает «Парламентская газета».

В действующем федеральном законодательстве предусмотрены профилактические меры в отношении терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков. Однако киберпреступность пока не включена в данный список.

Новый документ призван устранить этот недостаток. Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв, власти также разрабатывают концепцию цифровой грамотности.

Речь идёт о создании единых стандартов безопасного поведения в интернете. Парламентарий также подчеркнул, что доля правонарушений, совершаемых в сети, уже достигла 40%. Только за прошедший год было возбуждено 675 тысяч уголовных дел.

