Чёрный ворон в Комсомольске-на-Амуре показал мастер-класс рыбной ловли

В Комсомольске-на-Амуре ворона показала нехарактерное поведение, которое наблюдают нечасто: птица сама добыла живую рыбу в реке Амур, сообщает канал Комсомольского заповедника.
Сначала она долго кружила над водой, будто выжидая момент. Потом — резкий, почти молниеносный спуск вниз, и через секунду в клюве уже трепещет добыча. Это оказалась косатка-плеть — рыба, которая в момент поимки была жива и активно сопротивлялась.
Птица спокойно поднялась на берег и начала кормиться, будто ничего необычного и не произошло. Хотя для наблюдателя это как раз тот случай, когда обычная городская набережная на секунду становится дикой рекой.
Специалисты отмечают: чаще вороны питаются погибшей рыбой или остатками чужой добычи. Но в период выкармливания птенцов им нужно больше белка, и тогда они могут проявлять куда более изобретательное поведение.
Как пояснила начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Римма Андронова, подобная охота на живую рыбу встречается крайне редко, но для ворон вполне возможна — при достаточной сноровке и опыте.