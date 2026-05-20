В Хабаровске финансирование грантов для ТОС увеличат в полтора раза

В Хабаровске подвели итоги приёма заявок на городской конкурс грантов для территориальных общественных самоуправлений. В 2026 году поступило 217 проектов — на 73 больше, чем годом ранее. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Совещание, посвящённое поддержке проектов ТОС, провёл вице-мэр Денис Митрофанов. В обсуждении участвовали председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов, начальник отдела развития ТОС министерства внутренней и информационной политики правительства Хабаровского края Ольга Приходько и начальник управления по связям с общественностью и работе с молодёжью администрации Хабаровска Сергей Худенев.
Наибольшее количество инициатив направили жители Индустриального района — 77 заявок. Активисты Центрального района представили 42 проекта, Краснофлотского — 39, Кировского — 33, Железнодорожного — 25. Победителями признаны 32 проекта на общую сумму почти 32 миллиона рублей. Из них запрашиваемые средства бюджета — чуть менее 20 миллионов, собственные средства граждан — более 12 миллионов.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил о решении увеличить финансирование городского конкурса грантов в полтора раза.
«С 2027 года объём средств вырастет с нынешних 20 до 30 миллионов рублей. Это позволит воплотить в жизнь ещё больше полезных идей. Также отмечу, что колоссальную поддержку в развитии ТОС оказывает правительство Хабаровского края во главе с губернатором Дмитрием Викторовичем Демешиным. Напомню, по инициативе губернатора на поддержку ТОС в рамках регионального конкурса выделено полмиллиарда рублей», — сказал Сергей Кравчук.
Вице-мэр Денис Митрофанов подчеркнул, что рост заявок подтверждает доверие жителей к механизму грантов. Сергей Худенев отметил качественный рост проектов — они стали масштабнее. Андрей Белоглазов обратил внимание на высокую гражданскую ответственность участников конкурсов. Ольга Приходько назвала Хабаровск флагманом движения ТОС в регионе.
Награждение победителей пройдёт 21 мая в Городском дворце культуры в честь Дня ТОС.
