8,5 лет колонии дали подростку за убийство нижегородца, не давшего ему сигарету

Подросток, который жестоко расправился с прохожим, отказавшимся дать сигарету, выслушал приговор в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Напомним, трагедия произошла летом 2025 года на улице Советской Армии в Автозаводском районе. 15-летний мальчик вместе с его 13-летней знакомой избили мужчину, который не стал отдавать им сигареты и телефон. Избитый подростками нижегородец скончался на месте происшествия.
Суд приговорил несовершеннолетнего к 8,5 годам воспитательной колонии. Его сообщница избежала уголовного наказания из-за возраста: девочку отправили в специальную школу.
