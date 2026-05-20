В Хабаровском крае украденный велосипед вывел росгвардейцев на подростков

В Хабаровском крае в посёлке Хор вечерняя смена росгвардейцев закончилась историей с неожиданным совпадением — и украденным велосипедом.
Около семи часов вечера экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о краже дорогостоящего велосипеда из подъезда жилого дома, — сообщает пресс-служба Росгвардии.
Почти сразу, во время патрулирования улиц, росгвардейцы заметили двух подростков, которые ехали на велосипеде, совпадающем по приметам с разыскиваемым. Картина оказалась слишком точной, чтобы быть случайностью. При проверке один из подростков признался: велосипед они взяли «покататься».
Подростков 12 и 15 лет доставили в отдел полиции и передали инспекторам по делам несовершеннолетних. Позже выяснилась ещё одна деталь: младший из ребят числился в розыске как самовольно ушедший из дома.