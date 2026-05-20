Покаталась на 30 тысяч: в Козульке остановили 15-летнюю школьницу на питбайке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Козульском муниципальном округе инспекторы ДПС остановили 15-летнюю школьницу, которая ехала на питбайке по поселку Козулька.
Девушку заметили во время вечернего патрулирования. Водительского удостоверения у нее не было и по возрасту быть не могло, поэтому инспекторы отстранили подростка от управления. На место вызвали законного представителя, а питбайк изъяли и отправили на специализированную стоянку.
Поскольку школьнице еще не исполнилось 16 лет, к административной ответственности ее привлечь нельзя. Материалы составили в отношении родителей.
За передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительских прав, предусмотрен штраф 30 тыс. рублей. Кроме того, материалы направили в подразделение по делам несовершеннолетних. Родителям может грозить ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, а школьницу могут поставить на профилактический учет.
В полиции напоминают, что питбайки относятся к спортивному инвентарю и не предназначены для движения по дорогам общего пользования. Бесконтрольная езда подростков на такой технике создает прямую угрозу их жизни и здоровью.