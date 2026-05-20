Минобороны: ВС РФ отработали приведение сил в высшие степени ядерной готовности

Вооруженные силы (ВС) России отработали приведение соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности к применению ядерного оружия. Об этом 20 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.
Также, по данным оборонного ведомства, военнослужащие выполняют учебно-боевые задачи по получению специальных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Это делается в рамках подготовки к ракетным пускам.
С 19 по 21 мая в ВС России проходят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. По данным Минобороны, к маневрам привлечены более 64 тысяч военнослужащих, а также свыше 7,8 тысяч единиц вооружения и военной техники.