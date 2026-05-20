Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккинен попытался обвинить Москву в появлении украинских дронов над Прибалтикой, но в итоге сам оказался в неудобном положении. Политик не смог внятно ответить на вопросы журналистов и не предоставил никаких фактов, подтверждающих его громкие заявления. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.
В ходе брифинга у министра уточнили, есть ли у него реальные доказательства того, что Россия якобы перенаправляет беспилотники Вооруженных сил Украины в сторону Финляндии или Прибалтики. В ответ Хяккинен заметно замялся и начал говорить странные вещи, уходя от прямого ответа.
«Мы знаем, что у России есть возможность решительно пресечь как минимум эти действия, но в то же время они прилагают все усилия, чтобы попытаться отразить удары беспилотников по Санкт-Петербургу и Москве, а также близлежащим городам», — заявил Хяккинен.
Никаких доказательств своим словам финский министр так и не привел. От дальнейших комментариев на эту тему он просто отказался.
Ранее другой финский политик Армандо Мема призвал руководство страны отказаться от конфронтации с Россией. По его мнению, нынешние власти не до конца осознают риски от военных поставок киевскому режиму, и Финляндии стоило бы вернуться к нейтральному статусу.