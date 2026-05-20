Индустриальный район Хабаровска отпразднует 90-летие

В 2026 году Индустриальный район Хабаровска отпразднует юбилей — 90 лет прошло с момента его основания. Знаменательный день подготовил интерактивы для местных жителей. Основные мероприятия пройдут 23 мая в парке имени Ю. А. Гагарина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Программа начнется в 12:00, гостей ждут творческие коллективы, мастер-классы, игровые зоны, конкурсы и спортивные состязания. Вход для всех желающих свободный.
— Программа праздника продумана так, чтобы каждый нашел занятие по душе. Конкурсные и игровые площадки увлекут и детей, и взрослых. Мастер-классы позволят попробовать себя в новом деле и создать что-то своими руками. Спортивные состязания дадут возможность проявить ловкость и силу. Розыгрыши порадуют участников неожиданными призами, — рассказали в администрации краевой столицы.
Параллельно с основными мероприятиями на территории района развернут и другие праздничные площадки. Например, в сквере на Рокоссовского пройдет концерт в честь юбилея района.
Индустриальный уже получил подарки от местных властей в виде новых тематических граффити в жилмассивах, а в рамках акции «Подари ребенку дерево» семьи высадили молодые саженцы в аллею.