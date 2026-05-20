В Уганде более 100 человек поместили на карантин из-за вспышки Эболы

Более 100 человек в Уганде поместили на карантин для сдерживания вспышки лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибуджио. Об этом сообщает портал Africanews.
Как пишет портал, людей поместили под наблюдение в неизвестном месте, медицинские сотрудники проверяют их на наличие симптомов инфекции.
«Все, что вам нужно знать на данный момент, — это то, что было идентифицировано более 100 человек, и они находятся на карантине, и их лечат очень опытные врачи», — сказал исполнительный директор Медиацентра Уганды и координатор по коммуникациям Целевой группы по борьбе с Эболой Алан Касуджа.
По его словам, ситуация остается под контролем, а Уганда ранее эффективно справлялась со вспышками Эболы, COVID-19 и ВИЧ/СПИДа. Касуджа также призвал жителей сохранять осторожность и следовать рекомендациям врачей.
Геморрагическая лихорадка Эбола — это редкая, но крайне опасная вирусная болезнь с высокой летальностью. Вызывает сильную лихорадку, кровотечения и поражение внутренних органов. Передается через прямой контакт с кровью, выделениями или тканями зараженных людей и животных.
Вирус Бундибуджио (Bundibugyo virus, BDBV) — это один из видов вирусов Эбола, вызывающий тяжелую геморрагическую лихорадку у человека.
7 мая во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о новой вспышке Эболы на северо-востоке Демократической Республики Конго, где к 16 мая зафиксировали восемь лабораторно подтвержденных случаев заболевания вирусом Бундибуджио, а также 246 вероятных случаев и 80 предполагаемых смертей.
На прошлой неделе в угандийской столице Кампале выявили двух заразившихся, прибывших из Конго, один из них умер. На этом фоне Министерство здравоохранения страны ввело временный запрет на рукопожатия и другие формы физических приветствий по всей стране.
Накануне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, насколько стремительно и широко распространяется вспышка лихорадки Эбола, поскольку число случаев заражения продолжает расти. По его данным, с начала новой вспышки зарегистрировано как минимум 500 предполагаемых случаев заболевания и 130 предполагаемых летальных исходов.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».