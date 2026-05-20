Информацию о самоубийстве двух школьниц проверяют в Красноярском крае

В СМИ получила распространение информация о том, что в Богучанском округе Красноярского края две девочки подросткового возраста погибли в результате самоубийства.
Сообщается, что они обучались в разных школах, трагедии произошли в поселке Пинчуга и селе Богучаны 18 и 19 мая 2026 года. Причинами могли быть проблемы с учебой и в семье.
Правоохранительные органы пока официально не прокомментировали эту информацию, но делом заинтересовались общественники.
«Межрегиональный центр по правам детей, являясь организацией, принимающей участие в осуществлении общественного контроля за соблюдением законодательства о защите прав и законных интересов детей, поставил на особый контроль ход установления гибели подростков. В связи с указанным, в адрес следственного комитета, полиции и муниципальной администрации направлены соответствующие запросы, в краевое министерство образования и прокуратуру направлены ходатайства об организации проверочных мероприятий», — сообщается в паблике организации.
