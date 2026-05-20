Школьники и студенты Красноярского края завоевали восемь наград на Всероссийском чемпионате по робототехнике

Команды из Красноярского края успешно выступили на чемпионате по робототехнике «РобоКап Россия — 2026», который прошел в Томске. По итогам соревнований ребята завоевали восемь наград. В министерстве образования региона рассказали, что всего в чемпионате участвовали более 150 команд из регионов России и Беларуси. Красноярский край представили 16 команд, которые соревновались в 11 дисциплинах. [caption id= «attachment_367096» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба министерства образования Красноярского края[/caption] Лучшие результаты показали участники направлений «Роботы-спасатели». В дисциплине «Роботы-спасатели в лабиринте» победителем стала команда «Паучок» из краевого Дворца пионеров, а команда VOLT заняла второе место. В соревнованиях «Роботы-спасатели на линии» золото завоевала команда «Сибиро» из Лесосибирска, серебро — команда «Брикс Микс» из Железногорска. Ещё одну награду региону принесла команда «Ну, погоди!» из села Озерное Енисейского округа, занявшая третье место в дисциплине «Роботы-спасатели в симуляции». [caption id= «attachment_367098» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба министерства образования Красноярского края[/caption] В творческих направлениях первое место получила команда «РСП-52» красноярского лицея № 7. В категории «Шоу с роботами» бронзовыми призерами стали команды PUSHKINN и «Иван Федорович Крузенштерн» из краевого Дворца пионеров. Лучшие команды чемпионата представят Россию на международном турнире «РобоКап» Азиатско-Тихоокеанского региона, который осенью пройдет в Китае. Кроме того, победители среди школьников смогут получить дополнительные баллы при поступлении в российские вузы.