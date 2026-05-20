На следующей неделе главы МИД Евросоюза обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.
По информации источника, в качестве возможных кандидатов рассматриваются бывший премьер Италии Марио Драги и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
В материале отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа сообщила представителям ЕС, что якобы не возражает против переговоров союза с Россией.
Также утверждается, что на предстоящей встрече главы обсудят «требования» Европы в рамках отношений с Россией после завершения СВО.
Накануне постоянный представитель РФ Василий Небензя заявил, что разговоры о том, что глава евродипломатии Кая Каллас может стать посредником в потенциальных переговорах от ЕС в диалоге с Россией, кроме как насмешкой назвать нельзя.
Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин во время общения с прессой заявил, что готов видеть переговорщиком любого лидера ЕС, который «не наговорил каких-то гадостей» в отношении России.
Ранее Каллас предложила себя в качестве переговорщика от Евросоюза. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом ответила на надежды Каллас стать посредником.