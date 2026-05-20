Стало известно, кого ЕС хочет выдвинуть на роль посредника в переговорах с Россией

FT: Главы МИД ЕС обсудят кандидатуры Меркель и Драги на роль переговорщика с РФ.

Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе главы МИД Евросоюза обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По информации источника, в качестве возможных кандидатов рассматриваются бывший премьер Италии Марио Драги и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

В материале отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа сообщила представителям ЕС, что якобы не возражает против переговоров союза с Россией.

Также утверждается, что на предстоящей встрече главы обсудят «требования» Европы в рамках отношений с Россией после завершения СВО.

Накануне постоянный представитель РФ Василий Небензя заявил, что разговоры о том, что глава евродипломатии Кая Каллас может стать посредником в потенциальных переговорах от ЕС в диалоге с Россией, кроме как насмешкой назвать нельзя.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин во время общения с прессой заявил, что готов видеть переговорщиком любого лидера ЕС, который «не наговорил каких-то гадостей» в отношении России.

Ранее Каллас предложила себя в качестве переговорщика от Евросоюза. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом ответила на надежды Каллас стать посредником.

