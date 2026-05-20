Более 4200 питомцев пропали в Нижегородской области за год

В масштабах всей страны цифры и вовсе напоминают население небольшого города: около 180 тысяч хвостатых потеряшек за год. Это на 7% больше, чем в 2024-м, и аналитики связывают рост с тем, что владельцы стали чаще обращаться за помощью к платформам поиска. При этом армия пушистых беглецов делится неравномерно: примерно 107 тысяч случаев пришлось на кошек и еще 73 тысячи на собак. Получается, что мурлыки теряются в полтора раза чаще, хотя многие хозяева считают их исключительно домашними животными, не выходящими на улицу.