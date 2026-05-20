Доставлять лекарства дронами планируют в Хабаровском крае

Дмитрий Демешин поручил запустить в пилотном режиме доставку лекарств в отдаленные населенные пункты дронами. Наряду с законом о передвижных аптечных пунктах мера должна повысить доступность лекарств по всему региону. Ранее была поставлена задача сделать систему лекарственного обеспечения прозрачной, чтобы жители края могли зайти в цифровую базу и увидеть, где есть нужный препарат и как его получить. Срок исполнения — середина лета этого года.