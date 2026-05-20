Компаниям Нижегородской области помогут принять участие в выставке Rosmould

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Нижегородской области поможет предприятиям региона принять участие в выставке Rosmould по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщила пресс-служба правительства области.
Мероприятие состоится в Москве с 16 по 19 июня. ЦПЭ оплатит аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, застройку и сопровождение стенда, включая необходимую мебель и оборудование, а также регистрационные сборы за представителей малого и среднего предпринимательства.
«Rosmould — специализированная выставка формообразующей технологической оснастки. Темами форума в этом году станут дизайн, проектирование изделий, формы, пресс-формы, штампы, металлообрабатывающее оборудование и инструмент, лазерное оборудование, ремонт и сервисное обслуживание. Участие в выставке позволит нижегородским производителям продемонстрировать свою продукцию, а также установить и укрепить бизнес-контакты», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.