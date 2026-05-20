Отель на курорте Шерегеш в Кузбассе ускорил прием гостей

Отель «Ольга» на курорте Шерегеш в Кузбассе ускорил прием и размещение гостей при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
С помощью экспертов Федерального центра компетенций компании удалось снизить на 31% время протекания процесса и увеличить выработку на 45%. Ранее у службы по приему и размещению гостей уходило более двух часов за смену на переналадку номеров перед заездом посетителей и исправление брака по уборке. В отеле разработали новые стандарты приемки комнат, которые теперь проводит супервайзер. Также внедрена система 5С в помещениях для горничных и на стойке ресепшен отеля, адаптированы стандарты уборки номеров горничными, что также сократило время протекания процесса.
Большое внимание было уделено персонализации сервиса. Перед заездом организовали сбор детальной информации о госте, внедрили практику «личного контакта» и перезапустили систему лояльности. Также усилили работу по сбору обратной связи от гостей. Это помогло увеличить число положительных отзывов на платформе 2ГИС на 194%, а средняя оценка отеля выросла с 4,5 до 4,8.
«Внедрение бережливых технологий на кузбасских предприятиях — это не разовая инициатива, а системный подход к повышению эффективности. В прошлом году к этой работе подключилось первое предприятие туристической сферы. Включение в федеральный проект “Производительность труда” новых участников способствует повышению конкурентоспособности экономики региона», — подчеркнула заместитель председателя правительства Кузбасса — министр экономического развития региона Елена Галеева.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.