Отель на курорте Шерегеш в Кузбассе ускорил прием гостей

С помощью экспертов Федерального центра компетенций компании удалось снизить на 31% время протекания процесса и увеличить выработку на 45%. Ранее у службы по приему и размещению гостей уходило более двух часов за смену на переналадку номеров перед заездом посетителей и исправление брака по уборке. В отеле разработали новые стандарты приемки комнат, которые теперь проводит супервайзер. Также внедрена система 5С в помещениях для горничных и на стойке ресепшен отеля, адаптированы стандарты уборки номеров горничными, что также сократило время протекания процесса.