Россия и Китай продолжат практику взаимного безвизового режима

Об этом заявил Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине. «Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение по вашей, дорогой друг, инициативе безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран. Эту практику, безусловно, будем продолжать», — сказал Владимир Путин.