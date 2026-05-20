В Якутии запустили цифрового ИИ-помощника в сфере туризма

Чат-бот в сфере туризма на базе искусственного интеллекта запустили в мессенджере «Макс» в Якутии при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве предпринимательства, торговли и туризма республики.
Сервис предоставляет жителям, туристам, представителям турбизнеса и партнерам быстрый доступ к достоверной информации о туристическом потенциале региона. ИИ-чат позволяет в удобном формате задавать вопросы, получать рекомендации, узнавать о маршрутах, событиях, достопримечательностях, туристических продуктах и возможностях для путешествий по Якутии. Он доступен по ссылке.
«Современный турист хочет получать информацию быстро, удобно и в персональном формате. Запуск ИИ-чата — один из шагов к цифровизации туристической отрасли Якутии. Наша задача — сделать туристический потенциал региона более доступным для жителей, гостей, бизнеса и партнеров», — отметил руководитель агентства развития туризма и территориального маркетинга республики Александр Ермолаев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.