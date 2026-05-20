Участнику СВО из Красноярска продали проблемный дом в Солонцах за миллион рублей

Прокуратура Красноярского края помогла участнику спецоперации, которому продали дом со скрытыми дефектами в Солонцах. Об этом рассказали в пресс-службе.
Мужчина заключил предварительный договор купли-продажи и перечислил продавцу больше миллиона рублей. Однако внутри дома оказались нарушены конструкции, повышена влажность и неисправны инженерные системы.
Покупатель потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги. Продавец не спорил с претензиями, но добровольно возвращать средства отказался и перестал выполнять обязательства.
После вмешательства прокуратуры стороны заключили мировое соглашение. Деньги военнослужащему вернули прямо на судебном заседании.
