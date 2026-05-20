Ангина летом? Лор Костевич рассказал, как болезни валят с ног в жару

Жаркий май провоцирует открыть купальный сезон, охладиться мороженым или ледяной газировкой, включить на полную мощность кондиционер в помещении или автомобиле. Любое из этих действие может обернуться неприятностями — насморком или даже ангиной. Эксперт предупреждает: неизвестно как отреагирует организм. Но можно правильно подготовиться и отреагировать самому, рассказал врач-отоларинголог Игорь Костевич.
Летняя специфика болезней горла и носа.
«В официальной медицине нет понятия летней ангины, болезнь одинакова во все времена года. Даже если её провоцируют кондиционеры и мороженое, течение одно и тоже. Это — боль в горле, высокая температура до 38−39°С, общая слабость, недомогание. Летом к перечню рисков добавляются резкий перепад температур при переходе с жаркой улицы в холодное помещение с кондиционером, напитки со льдом, возвращение с южных курортов в умеренный климат, при котором организм не успевает адаптироваться. В зоне риска — дети, подростки, люди с ослабленной иммунной системой», — рассказал Игорь Костевич.
Ещё одно специфическое для лета выражение — «ухо пловца». Вода не стерильна, при купании хоть в море, хоть в реке, хоть в ванне под душем она может попасть в ухо и вызвать наружный отит. Такое может быть, даже если просто поковырял пальцем в ухе и повредил тонкую в этом месте кожу. В зоне риска — больные сахарным диабетом, ВИЧ, люди с ослабленным иммунитетом.
Наружный отит бывает бактериальный и грибковый. Проявляется заложенностью, болью или зудом в ухе, снижением слуха. Важно не заниматься самолечением — не ковыряться ватной палочкой, не капать капли, потому что надо знать, от чего лечить — от грибков или бактерий. Определить это может только врач. При ошибочном самолечении можно довести ситуацию до разрушающего кости остеомиелита. Вовлечение в процесс среднего уха, через который проходит лицевой нерв, может вызвать стойкую асимметрию лица.
С насморком в воду лезть нельзя.
Воду, попавшую в ухо, можно просушить феном, уголком полотенца, надавливанием на козелок — небольшой хрящевой выступ на наружном ухе, в передней части ушной раковины. Можно свернуть чистый бинт в трубочку, неглубоко поместить в ухо и сделать несколько крутящих движений. Ни в коем случае не используйте ватные палочки. На их упаковке чётко написано: в ухо и нос не совать. Всё, что протолкнули палочкой внутрь уха, там и останется, пока не придёт на помощь врач.
При заложенном носе купаться нельзя. При определённых условиях инфекция может попасть из носа в уши. И тогда на приёме у врача могут прозвучать слова «евстахиит» или «тубоотит», под которыми скрывается воспаление слизистой оболочки слуховой трубы и барабанной полости. Поэтому не нужно купаться, когда есть проблемы с носовым дыханием.
Ещё не нужно заниматься самолечением. Кто-то хватается за сосудосуживающие капли, кто-то за пульверизатор брызгать чем-то в горло. Выбор лекарства чаще всего связан либо с предыдущим опытом, либо с результатами поиска в интернете. Во-первых, можно ошибиться с диагнозом, от лечения грибка антибиотиком будет только хуже. Во-вторых, боли в ушах могут быть вызваны проблемами в шейном отделе позвоночника. При осмотре видна здоровая барабанная перепонка, а ухо болит. Пациент лечится у невролога, и боли в ухе уходят.
Что собрать в аптечку на курорт.
«Сосудосуживающие капли — прямо беда. Применять их можно пять-семь дней, под наблюдением врача — 10. Но люди капают дольше и подсаживаются. Избавиться от медикаментозного ринита сложно, придётся принимать стероиды или делать операцию. Но я советую всё равно взять на курорт сосудосуживающие препараты, при проблемах с носом пазухи всё равно должны нормально вентилироваться. Возьмите антигистаминные препараты, что-то для полоскания горла, плюс обезболивающее для горла — те же леденцы», — говорит эксперт.
Что касается профилактики, то в какой-то мере предотвратить ангину или насморк от купания, мороженого и кондиционера может помочь закаливание.
Всегда надо помнить о чистоте рук. Когда жарко, люди потеют, а кожа в преддверии носа содержит волосяные фолликулы. При гигиене носа можно занести инфекцию, что приведет к развитие фурункула.
И не забывайте о чистке кондиционеров. В них с удовольствием заводятся и размножаются бактерии, грибы, легионеллы. Поэтому обязательно следите за регулярной промывкой кондиционеров в помещениях и автомобилях.