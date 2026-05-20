Детский сад в селе Мульта в Республике Алтай откроется после капремонта

Капитальный ремонт детского сада провели в селе Мульта Республики Алтай по нацпроекту «Семья». Учреждение откроется 1 июня, сообщили в министерстве труда, социального развития и занятости населения региона.
В учреждении заменили кровлю и окна, утеплили стены, обновили полы и инженерные коммуникации, провели внутреннюю отделку помещений. Специалистам осталось завершить благоустройство прилегающей территории. Там планируется обустроить игровые площадки и высадить растения. Отметим, что такие масштабные работы с момента постройки здания в 1968 году проводятся впервые.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.