Мендель: Украина потеряла половину населения с момента оглашения независимости

Мендель подчеркнула, что сегодня почти каждый второй житель страны — пенсионер, а рождаемость находится на катастрофически низком уровне. Она отметила, что конфликт продолжает забирать жизни и вынуждает уезжать тех, кто просто хочет выжить. Только в 2025 году на Украине, по её данным, родилось около 170 тысяч детей, но при этом скончалось 485 тысяч человек — это почти в три раза превышает число новорожденных.