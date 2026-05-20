Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что с 1991 года Украина лишилась почти половины своего населения. По ее словам, если на момент оглашения независимости страны там проживало 52 миллиона человек, то сейчас даже самые оптимистичные подсчеты дают цифру около 25 миллионов, причем убыль людей только ускоряется. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети X.
«Каждый третий украинский студент больше не видит будущего в своей стране. Это катастрофические цифры», — говорится в публикации.
Мендель подчеркнула, что сегодня почти каждый второй житель страны — пенсионер, а рождаемость находится на катастрофически низком уровне. Она отметила, что конфликт продолжает забирать жизни и вынуждает уезжать тех, кто просто хочет выжить. Только в 2025 году на Украине, по её данным, родилось около 170 тысяч детей, но при этом скончалось 485 тысяч человек — это почти в три раза превышает число новорожденных.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина потеряла свою «незалежность» после попыток Киева «уничтожить всё русское». При этом дипломат указала, что реальную независимость страна может получить после краха киевского режима, возглавляемого неонацистами.