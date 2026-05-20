В Сочи созрел первый в истории урожай экзотических плодов

— Саженцы бананов посадили 20 августа 2025 года из турецких, вьетнамских, таиландских, китайских и камерунских семян. Всего 19 сортов на 60 деревьях: промышленных, овощных и десертных — белых, золотых, красных, синих и черных, у которых одинаковая белая мякоть, но разный вкус. Так, голубые напоминают ванильное мороженое, — рассказал он корреспонденту «РГ».