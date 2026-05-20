В Сочи созрел первый в истории урожай экзотических плодов

В Адлерском районе курорта приближается кульминация уникального проекта: в одной из экспериментальных теплиц площадью 600 квадратных метров на 12 деревьях поспели бананы. Вскоре здесь планируют собрать с каждой грозди по 10−15 килограммов плодов.

Источник: Российская газета

По словам главы крестьянского (фермерского) хозяйства «100 гектар» Андрея Платонова-младшего, этот международный проект реализует Академия развития субтропического сельского хозяйства.

— Саженцы бананов посадили 20 августа 2025 года из турецких, вьетнамских, таиландских, китайских и камерунских семян. Всего 19 сортов на 60 деревьях: промышленных, овощных и десертных — белых, золотых, красных, синих и черных, у которых одинаковая белая мякоть, но разный вкус. Так, голубые напоминают ванильное мороженое, — рассказал он корреспонденту «РГ».

Кроме бананов, в теплицах также вызревают папайя, маракуйя, питахайя, ананас, сахарный тростник, авокадо, манго и лемонграсс. Еще выращивают целебные травы, например джинура прокумбенс, или «листья Бога», известные как «лекарство от ста болезней».

Теплицы — инновационные. В них поддерживается влажность 60−75 процентов, температура 20−35 градусов. Полив автоматический, зимой раз в день, летом до десяти раз.

Когда урожай созреет, в одной из теплиц проложат дорожки, сделают подсветку и включат звуки джунглей, чтобы проводить агротуры. Цена сочинских бананов будет примерно как магазинных.

Кстати, к этому проекту уже присоединились другие регионы — Ставропольский край, Адыгея, Дагестан и Крым.

Если эксперимент окажется удачным, сочинские фермеры готовы заложить 25 гектаров бананов.

