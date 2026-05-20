Котлован под будущую станцию метро в Красноярске проверил вице-премьер Александр Новак

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ход работ на одном из крупнейших котлованов страны, расположенном на улице Копылова, проинспектировал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.
Масштабная строительная площадка предназначена для будущего участка метрополитена и сначала будет использоваться как демонтажная камера для тоннелепроходческих комплексов. Именно сюда щиты будут приходить после проходки тоннелей со стороны станции «Высотная» и района железнодорожного вокзала. После завершения работ оборудование разберут, извлекут и перевезут на другие объекты.
В дальнейшем на месте котлована разместится одна из станций метро.
Первый тоннелепроходческий комплекс «Евгения» ожидают на площадке уже летом. Его прибытие станет началом следующего этапа строительства подземной линии.