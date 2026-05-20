Умерла крымская журналистка и писательница Наталья Астахова

«К сожалению, сегодня ночью Натальи Васильевны не стало», — рассказали собеседники агентства.
Наталья Астахова родилась в 1953 году в Бахчисарае. Окончила факультет журналистики МГУ. В советский период работала в редакциях местных газет. С 1985 года работала в газете «Крымская правда». Автор сборника фантастических рассказов «Письма с Земли» (1992), прозаических произведений в жанрах романтического реализма и фантастики, а также многочисленных ярких и злободневных газетных репортажей, аналитических материалов и публикаций.
Астахова была членом Союза писателей России. Ее самые популярные повести и рассказы переведены на французский, испанский, греческий и английский языки. Избранные произведения вошли в справочник «Кто есть кто в крымской фантастике» (2004) и «Энциклопедию крымской фантастики» (2018).
С 2007 года — Заслуженный журналист Крыма.